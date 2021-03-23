Хавбек «Аталанты» Миранчук прибыл в расположение сборной России

Российский полузащитник итальянской «Аталанты», выступающей в Серии А, Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной России на Мальте, сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.

Сообщается, что также ожидается прибытие голкипера петербургского «Зенита» Андрея Лунева.

«Сборная России практически в полном сборе. Только что прилетел Алексей Миранчук. Ждем Андрея Лунева», — отмечено в сообщении пресс-службы.

В марте российская команда встретится со сборными Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта). Также в группе H за путевку на чемпионат мира в Катаре поспорят команды Хорватии и Кипра.

Мировое первенство 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Матчи турнира состоятся на восьми стадионах в пяти городах.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу представила новую форму. Стоит отметить, что презентация прошла в TikTok и на «Матч ТВ». Футболка национальной команды выполнена в белом цвете, имеет на груди синюю и красную полосы, что является отсылкой к государственному флагу.