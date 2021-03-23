Трусова исполнила два четвертных прыжка из пяти на тренировке перед ЧМ

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила два четверных прыжка из пяти в прокате произвольной программы во время тренировочного процесса перед чемпионатом мира — 2021, который проходит в шведском Стокгольме. Об этом сообщает RT.

По информации источника, российская спортсменка успешно прыгнула каскад четверной лутц – тройной тулуп – тройной риттбергер. Также ей удалось чисто исполнить несколько отдельных лутцев, однако она не смогла полностью выполнить прокат произвольной программы, где заявлены пять прыжков в четыре оборота.

Успешно были выполнены флип и сальхов, а потом Трусова дважды упала — с лутца и тулупа. Примечательно, что в прокате короткой программы ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко удачно прыгнула тройной аксель.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 24 по 28 марта.

Ранее сообщалось, что в сборной России по фигурному катанию нет заразившихся коронавирусом. Об этом проинформировал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.