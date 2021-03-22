Трусова исполнила тройной аксель во время прогона короткой программы перед ЧМ

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Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила тройной аксель во время прогона короткой программы перед чемпионатом мира.

Видео проката доступно в Instagram Sashatrusova_team.

Напомним, чемпионат мира пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Спортсменка намерена исполнить четверной лутц, четверной тулуп и каскад четверной тулуп — тройной тулуп. В короткой программе фигуристка заявила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

В 2020 году турнир должен был состояться в Канаде, но его отменили из-за пандемии коронавируса. В 2019 году чемпионкой мира стала россиянка Алина Загитова.

Ранее бронзовая призерка чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова назвала фавориток женского одиночного турнира на предстоящем мировом первенстве в Стокгольме.