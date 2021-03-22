Гончаренко подвел итоги своей работы в ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги своей работы в клубе.

22 марта красно-синие объявили об уходе белорусского специалиста. По словам Гончаренко, для него было честью работать в ЦСКА.

«Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета», — приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба.

Специалист отметил, что иногда был излишне эмоционален из-за того, что «жил армейским клубом».

«Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце», — добавил экс-наставник красно-синих.

Специалист возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством столичный клуб одержал 82 победы в 167 матчах, завоевал Суперкубок страны и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 23 туров чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

Ранее сообщалось, что хорватский специалист Ивица Олич подписал контракт с ЦСКА.