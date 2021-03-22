«ПСЖ» обыграл «Лион» в матче чемпионата Франции
В очередном матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» оказался сильнее «Олимпика» из Лиона.
Встреча прошла в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лион» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 4:2.
В составе победителей забитыми мячами отметились Данилу, Анхель Ди Мария и Килиан Мбаппе, оформивший дубль на свой счет.
У проигравшей команды отличились Ислам Слимани и Максвелл Корне.
Отметим, что впервые после травмы на поле появился бразильский нападающий Неймар, пропустивший матчи 1/8 финала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».
После этого успеха подопечные Маурисио Почеттино набрали 63 очка и вышли на первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги.
Лионская команда с 60 баллами осталась на третьей позиции.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА проигронировал жалобы полузащитника Константина Кучаева на боль перед игрой против петербургского «Зенита» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).