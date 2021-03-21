Голкипер «Севильи» забил мяч на последней минуте игры с «Вальядолидом»

В матче чемпионата Испании «Севилья» сыграла вничью с «Вальядолидом».

Встреча закончилась со счетом 1:1.

Примечательно, что на последней минуте встречи счет сравнял голкипер «Севильи» Боно, который прибежал в чужую штрафную площадь.

«Это невероятно, сложно описать. Я не знал, как это отпраздновать. Ты делаешь свою работу в воротах. Было странно находиться в штрафной соперника. Я посмотрел на тренера, и он сказал мне пойти на угловой. Я счастлив, что забил», — передает слова Боно Marca.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Севилья» занимает четвертое место, набрав 55 очков. «Вальядолид» расположился на 16 строчке, имея в активе 27 очков.

Также Боно выступал за мадридский «Атлетико», «Сарагосу», «Жирону», и «Видад» из Марокко. За марокканскую сборную голкипер провел 20 матчей. В 2017 году он поехал с национальной командой на Кубок африканских наций, но на поле не выходил. На том турнире, проходившим в Габоне, марокканцы дошли до 1/4 финала, где уступили Египту (1:0).

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