Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет против «Милана». Об этом сообщает пресс-служба «фиалок» в Twitter.

30-летний форвард не попал в заявку клуба на предстоящий матч из-за повреждения.

Напомним, что по информации «СЭ» футболист может пропустить три ближайших встречи «Фиорентины», однако сам клуб никак не комментировал данную информацию, не предоставив также информацию о сроках его восстановления и лечения.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Кокорин сыграл три матча, не отметившись результативными действиями. Всего в Серии А россиянин провел 79 минут и заработал одну желтую карточку.

Ранее сообщалось, что новый тренер московского ЦСКА Ивица Олич вскоре получит рабочую визу.

| SQUAD LIST



I convocati viola per #FiorentinaMilan | The viola players to face @acmilan

Powered by @Tires_Tomket #Fiorentina #ForzaViola#FIOvMIL pic.twitter.com/FgQu2qHblP