Стала известна возможная причина невызова Рассказова в сборную России

Стала известна возможная причина невызова защитника тульского «Арсенала» Николая Рассказова в молодежную сборную России.

По информации «Чемпионата», во время матча против национальной комнады Польши в октябре 2020 года у Рассказова случился конфликт с полузащитником московского «Спартака» Наилем Умяровым, который привел к драке.

Данное событие произвело впечатление на главного тренера сборной U-21 Михаила Галактионова, переставшего после случившегося инцидента вызывать Рассказова.

Отмечается, что к настоящему моменту футболисты уладили конфликт, однако наставник молодежной команды все равно предпочел обойтись без игрока «канониров».

Ранее Тончи Мартич, агент полузащитника сборной Хорватии Николы Влашича, оценил вероятность возможного трансфера игрока из стана московского ЦСКА в «Милан».