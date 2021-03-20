Панарин забросил шайбу в матче с «Вашингтоном»

В эти минуты продолжается матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон».

После первого периода счет 1:0 в пользу «синерубашечников». Единственную шайбу забросил россиянин Артемий Панарин.

Стоит отметить, что Панарин отличился в третьем матче подряд, после возвращения из незапланированного отпуска.

29-летний Панарин взял паузу из-за скандального заявления бывшего тренера Андрея Назарова, заявившего, что хоккеист якобы избил девушку в 2011 году в Риге. Россиянин обвинения отрицает, а все свидетели, на которых указал Назаров, информацию о насилии со стороны Панарина не подтвердили. Тем не менее игрок пропустил девять матчей в НХЛ.

Россиянин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Также он играл в подольском «Витязе», петербургском »СКА», казанском «Ак Барсе», «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхокс».

В 2015 году он стал серебряным призером чемпионата мира, который проходил в Праге и Остраве.

Ранее Панарин назвал уроком ситуацию с Назаровым.