Боец Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от жеребьевки ЛЧ

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Жестокая жеребьевка», — написал он в сториз Instagram.

Победитель встречи между мюнхенской «Баварией» и французским «ПСЖ» поспорит за выход в финал с победителем противостояния «Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» (Дортмунд), а сильнейший в паре «Реал» (Мадрид) — «Ливерпуль» (Англия) сыграет в 1/2 финала с «Порту» (Португалия) или с лондонским «Челси».

Напомним, 19 марта глава UFC Дана Уайт заявил, что чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с представителем США Дастином Порье, победив соперника удушающим приемом. После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 российский боец объявил, что завершает карьеру.

Ранее Ирина Роднина отреагировала на новость об официальном завершении карьеры Хабиба.