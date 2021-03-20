Наставник «Рубина» Слуцкий жестко раскритиковал судей

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий жестко раскритиковал российских футбольных судей, передает сайт команды.

Напомним, 19 марта клуб из Татарстана уступил подмосковным «Химкам» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:3.

Наставник согласился с тем, что пенальти в ворота его команды был назначен по правилам, но его возмутило то, что перед этим был момент в штрафной площади «Рубина», но рефери не посмотрел эпизод.

«У меня много вопросов возникает, как и у всех, к судейству. Я не понимаю, почему они даже не посмотрели, и эпизод сразу был заигран. Я обратился к резервному арбитру. Было видно, что они не просматривали эпизод», — отметил Слуцкий.

Также специалист заявил, что момент не особо повторяли даже в трансляции, хотя на камере видно, что это был эпизод, по крайней мере заслуживающий рассмотрения.

В турнирной таблице чемпионата России «Рубин» занимает восьмое место, набрав 37 очков.

Ранее «Химки» в гостях одержали победу над «Рубином» в матче 23-го тура РПЛ.