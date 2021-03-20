Наставник «Рубина» Слуцкий жестко раскритиковал судей

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий жестко раскритиковал российских футбольных судей, передает сайт команды.

Напомним, 19 марта клуб из Татарстана уступил подмосковным «Химкам» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:3.

Наставник согласился с тем, что пенальти в ворота его команды был назначен по правилам, но его возмутило то, что перед этим был момент в штрафной площади «Рубина», но рефери не посмотрел эпизод.

«У меня много вопросов возникает, как и у всех, к судейству. Я не понимаю, почему они даже не посмотрели, и эпизод сразу был заигран. Я обратился к резервному арбитру. Было видно, что они не просматривали эпизод», — отметил Слуцкий.

Также специалист заявил, что момент не особо повторяли даже в трансляции, хотя на камере видно, что это был эпизод, по крайней мере заслуживающий рассмотрения.

В турнирной таблице чемпионата России «Рубин» занимает восьмое место, набрав 37 очков.

Ранее «Химки» в гостях одержали победу над «Рубином» в матче 23-го тура РПЛ.