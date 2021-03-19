Стали известны подробности состояния здоровья Зобнина

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал о состоянии здоровья полузащитника Романа Зобнина, получившего травму по ходу матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала».

«Игрок поедет в сборную России и сделает там МРТ. Клуб обратится в штаб национальной сборной с просьбой внимательно отнестись к состоянию здоровья Зобнина и результатам его обследования», — передает слова Фетисова «СЭ».

После 23 туров «Спартак» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на четыре балла. «Урал» (26 очков) располагается на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что Англия вышла на первую строчку в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).