«Манчестер Юнайтед» второй раз подряд прошел «Милан» в еврокубках

Во втором матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» переиграл «Милан».

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

Этот успех позволил подопечным Оле-Гуннара Сульшера второй раз подряд пройти «россонери» в еврокубках, сообщает Opta Sports.

До этого манкунианцы оказывались сильнее итальянской команды в плей-офф Лиги чемпионов 2010 года на стадии 1/8 финала.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что лондонский «Тоттенхэм» разгромно проиграл загребскому «Динамо» и вылетел из Лиги Европы.

2 - Man Utd have progressed from each of their last two knockout ties with Milan in European competition, having been eliminated in each of the four ties beforehand (European Cup in 1957-58/1968-69 & Champions League in 2004-05/2006-07). Edged. pic.twitter.com/OLPDDMhfY7