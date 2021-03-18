Гол Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Уфой» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» переиграл «Уфу» в матче 23-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в столице Башкирии на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 80-й минуте после подачи защитника «железнодорожников» Мацея Рыбуся с углового нападающий Эдер сделал скидку во вратарскую площадь, а полузащитник Гжегож Крыховяк отправил мяч в ворота соперника.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 23 туров «Локомотив» набрал 40 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), обойдя московский ЦСКА за счет дополнительных показателей. «Уфа» (14 баллов) располагается на предпоследней, 14-й строчке.

В следующем туре «Локомотив» на выезде встретится с волгоградским «Ротором» (3 апреля), а «Уфа» в Москве сыграет с «Динамо» (3 апреля).

Ранее «Уфа» и московский «Локомотив» определились со стартовыми составами на матч.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур

«Уфа» (Уфа) — «Локомотив» (Москва) — 0:1

Голы: 0:1 — Крыховяк, 80.