«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи вернуть Роналду

«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи приобретения нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в летнее трансферное окно, передает express.co.uk.

Ранее СМИ сообщали, что португалец может вернуться в английский клуб с учетом слухов о неопределенности его будущего в итальянской команде. По информации издания, руководство «красных дьяволов» рассматривало вариант подписания игрока, однако в итоге оно переключило внимание на других футболистов.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он принял участие в 195 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), в которых забил 84 мяча и отдал десять результативных передач. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом страны (2006/07, 2007/08, 2008/09), обладателем Кубка (2003/04) и Суперкубка Англии (2007), двукратным обладателем Кубка лиги (2005/06, 2008/09), победителем Лиги чемпионов (2007/08) и чемпионом клубного первенства мира 2008 года.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло ответил на вопрос о возможном уходе Роналду из клуба.