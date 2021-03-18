«Челси» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Лондонский «Челси» выиграл у мадридского «Атлетико» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Стэмфорд Бридж» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

Этот успех позволил подопечным Томаса Тухеля пройти в следующий раунд соревнований.

Напомним, что в первой игре, которая состоялась в Будапеште, победу также одержали «синие» со счетом 1:0. Единственный мяч бисиклетой забил Оливье Жиру.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.



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