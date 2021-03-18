Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выпад Вендела в адрес члена тренерского штаба по ходу матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА.

«Это эмоции, мы же понимаем, что никакой агрессии в его словах не было — было недовольство своими действиями и чужими. Когда не все складывается так, как хотелось, то конечно, все будут переживать и волноваться. У каждого игрока, тренера, разная реакция, это нормально. Нет равнодушия, все стараются играть и побеждать», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».



В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает третье место набрав 40 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке, имея в активе 48 баллов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось о том, что Виктор Гончаренко может быть отправлен в отставку с поста тренера ЦСКА.