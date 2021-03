Тухель выдал лучший тренерский дебют в истории «Челси»

Гланый тренер лондонского «Челси» Томас Тухель выдал лучший тренерский дебют в истории клуба. Об этом сообщает Opta Sports.

Немецкий специалист ни разу не проиграл в первых 13 матчах. За этот период «синие» одержали девять побед и четырежды сыграли вничью.

Стоит отметить, что в 11 поединках футболистам столичной команды удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Атлетико».

