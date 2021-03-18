Тренер «Зенита» Семак отреагировал на незабитый пенальти Дзюбы

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на незабитый пенальти нападающего Артема Дзюбы по ходу первого тайма матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА.

«Никто не говорит, что до этого Артем восемь пенальти подряд забил. Конечно, невозможно забивать все пенальти. Рано или поздно промахиваешься — ничего страшного. И команда правильно отреагировала, и в раздевалке все поддержали.

Ничего страшного, бывает», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».



В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает третье место набрав 40 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке, имея в активе 48 баллов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось о том, что Виктор Гончаренко может быть отправлен в отставку с поста тренера ЦСКА.