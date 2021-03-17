Траньков высказался о ковидных правилах на ЧМ по фигурному катанию

Тренер по фигурному катанию Максим Траньков высказался о ковидных правилах на чемпионате мира по фигурному катанию, передает Sport24.

«На турнир я полечу не один, а вместе с Сергеем Вороновым. Конечно, нам доставляют неудобства ковидные правила. Сидеть весь турнир в номере не очень», — сказал специалист.

Напомним, чемпионат мира пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. В 2020 году турнир должен был состояться в Канаде, но соревнования были вынуждены отменить из-за пандемии COVID-19.

В столице Швеции также действуют некоторые ограничения. Например, на соревнования допускается только один тренер для одного спортсмена.

Ранее чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева показала экипировку сборной России на ЧМ по фигурному катанию.