«Ман Сити» переиграл «Боруссию» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Вадим Балканов
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Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» оказался сильнее менхенгладбахской «Боруссии».
Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Кевин Де Брейне и Илкай Гюндоган.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что полузащитнику «Спартака» Виктору Мозесу поставлен диагноз «надрыв боковой связки коленного сустава».