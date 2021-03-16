Овечкин решил отложить переговоры с «Вашингтоном» о новом контракте

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин решил отложить переговоры с командой о новом контракте, сообщает The Athletic.

Отмечается, что стороны возобновят переговоры, когда станет известен регламент НХЛ в сезоне-2021/22. «Вашингтон» заинтересован в новом контракте.



Овечкин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года. Его соглашение истекает в конце текущего сезона.

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