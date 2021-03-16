Рекордсмен по количеству сейвов в матче РПЛ перешел в клуб чемпионата Латвии

Экс-вратарь «Ростова» Денис Попов перешел в латвийскую команду «Валмиера».

Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram.

Попов известен тем, что принял участие в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» (1:10). Ростовчане были вынуждены играть молодежным составом из-за вспышки коронавируса в команде. Попов установил рекорд турнира по отраженным мячам, совершив 15 сейвов и отбив пенальти.



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