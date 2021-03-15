Игрок «Локомотива» Иосифов может продолжить карьеру в Испании

Полузащитник московского «Локомотива» Никита Иосифов может перейти в «Вильярреал», сообщает Marca.

По информации издания, футболист близок к подписанию соглашения с испанской командой. Действующий контракт футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Иосифов принял участие в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» Ведран Чорлука может перейти в московское «Динамо».