Стерлинг отреагировал на информацию о конфликте с Гвардиолой

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на информацию о конфликте с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

Ранее появилась информация, что после матча 28-го тура чемпионата Англии против лондонского «Фулхэма» (3:0) Стерлинг и полузащитник Филип Фоден выразили специалисту недовольство из-за уменьшения игрового времени.

«В соцсетях появились какие-то сумасшедшие слухи… Это абсолютная ложь. Как и вся команда, с нетерпением жду важную неделю. Спокойной ночи», — написал Стерлинг в Twitter.

В нынешнем сезоне Стерлинг принял участие в 36 матчах во всех турнирах. В его активе 13 забитых мячей и десять результативных передач.

Some crazy rumours on socials today... That's absolutely FALSE. Looking forward to a big week with the team. Have a good night lads