Овечкин сократил отставание от Эспозито до одной шайбы

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился точным броском в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии» (5:4).

Для Овечкина эта шайба стала 716 в НХЛ. Теперь он отстает на один гол от Фила Эспозито, который занимает шестое место по заброшенным шайбам за всю историю турнира.



Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки (894). Также в тройку входят Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

Ранее Овечкин был признан первой звездой матча с «Филадельфией».