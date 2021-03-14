Футболист «Спартака» Мозес высказался о победе над «Динамо»

Футболист московского «Спартака» Виктор Мозес высказался о победе над столичным «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1, а Мозес отметился забитым мячом.



«Важная победа в дерби. Отличная игра парней. Всегда хорошо попасть в протокол матча», — написал Мозес в Twitter.

Ранее голкипер «Спартака» Александр Максименко был признан лучшим игроком матча с «Динамо».