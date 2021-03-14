Футболист «Спартака» Мозес высказался о победе над «Динамо»
Андрей Черников
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Футболист московского «Спартака» Виктор Мозес высказался о победе над столичным «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:1, а Мозес отметился забитым мячом.
«Важная победа в дерби. Отличная игра парней. Всегда хорошо попасть в протокол матча», — написал Мозес в Twitter.
Ранее голкипер «Спартака» Александр Максименко был признан лучшим игроком матча с «Динамо».