Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своих эмоциях от вождения автомобиля.

«Мне нравится водить автомобиль. Это очень круто. Ребята из автошколы на дополнительных уроках по вождению интересно и безопасно научили меня водить. Чувствую себя комфортно за рулем даже в снегопады», — сказала фигуристка в сториз .Instagram.



Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года.

Ранее Загитова рассказала о желании возобновить карьеру.