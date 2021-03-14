Загитова рассказала о своих эмоциях от вождения автомобиля
Андрей Черников
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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своих эмоциях от вождения автомобиля.
«Мне нравится водить автомобиль. Это очень круто. Ребята из автошколы на дополнительных уроках по вождению интересно и безопасно научили меня водить. Чувствую себя комфортно за рулем даже в снегопады», — сказала фигуристка в сториз .Instagram.
Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года.