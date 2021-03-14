Большунов рассказал об общении с Клебо после масс-старта на этапе КМ

Российский лыжник Александр Большунов рассказал об общении с Йоханнесом Клебо после масс-старта на этапе Кубка мира в Энгадине, передает «Матч ТВ».

Напомним, россиянин занял в масс-старте первое место, а норвежец финишировал вторым.

«То, что было в Оберстдорфе — остается в Оберстдорфе. Сейчас мы продолжаем бороться, показывать хорошие результаты с чистой головой и уважением друг к другу», — сказал Большунов.



Ранее Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Энгадине.