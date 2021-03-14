Наставник «Ювентуса» ответил на вопрос о возможном уходе Роналду из клуба
Андрей Черников
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Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло ответил на вопрос о возможном уходе Криштиану Роналду из клуба, передает Marca.
«Что касается слухов, то это нормально. Он самый важный игрок в мире наряду с Месси. Он отлично играл в Лиге чемпионов и проявлял свою храбрость», — сказал специалист.
В текущем сезоне португалец провел 32 матча, забив 27 мячей.
Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» готов продать Роналду за €60 млн.