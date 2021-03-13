Три игрока «Чертаново» избили футболиста «Локомотива» после матча ЮФЛ
Вадим Балканов
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Три игрока «Чертаново» избили футболиста «Локомотива» после матча чемпионата Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».
У пострадавшего Максима Шпапцева диагностировано сотрясение мозга и перелом. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов.
«Железнодорожники» намерены опубликовать заявление по поводу случившегося завтра, 14 марта.
Ранее стали известны подробности о состоянии здоровья футболистов «Спартака» Джордана Ларссона и Виктора Мозеса, замененных из-за травм по ходу матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо».