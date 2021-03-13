Ходжсон прокомментировал отказ Заа встать на колено перед матчем АПЛ
Вадим Балканов
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Главный тренер лондонского «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал отказ Уилфреда Заа встать на колено перед матчем против «Вест Бромвича». Об этом сообщает «Би-би-си».
По его мнению, в клубе чувствовали правоту полузащитника, который уже до этого объяснил тот факт, что преклонение колена потеряло свой истинный смысл.
Также Ходжсон заявил, что крайне удивится, если после игры в адрес футболиста польются негативные комментарии.
Ранее сообщалось, что Уилфред Заа первым в Английской премьер-лиге (АПЛ) проигнорировал предматчевую церемонию преклонения колена.