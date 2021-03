Форвард «Рейнджерс» Панарин сыграет впервые после скандала

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сыграет впервые после скандала с обвинением в избиении девушки, которое выдвинул бывший тренер Андрей Назаров. Об этом сообщает журналист Винс Меркольяно.

Напомним, что российский хоккеист из-за разбирательств пропустил девять матчей.

В нынешнем розыгрыше чемпионата НХЛ Панарин провел 14 игр, забросил пять шайб и отдал 13 результативных передач.

