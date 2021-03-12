Матч сборной России с командой Мальты могут провести в порядке исключения

Национальный инспектор Мальты по здравоохранению Шармен Гаучи предположила, что матч национальной сборной с командой России в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2022 может быть проведен в срок. Ранее сообщалось, что встреча, которая должна состояться 24 марта, находится под угрозой срыва из-за коронавирусных ограничений на Мальте, где до 11 апреля запрещено проведение любых спортивных мероприятий.

«Матч сборных можно считать исключительным случаем. Но он должен проходить в полном соответствии с жестким медицинским протоколом», — приводит ее слова «Спорт-Экспресс».

Ранее о возможном срыве матча Мальта — Россия высказались в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).