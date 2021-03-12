Малкин забросил седьмую шайбу в сезоне НХЛ
Вадим Балканов
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил девятую шайбу в сезоне.
34-летний форвард поразил ворота «Баффало Сейберс», открыв счет в матче на седьмой минуте первого периода.
На данный момент у Малкина 21 очко по системе «гол+пас».
Ранее сообщалось, что нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов в ближайшее время пополнит состав клуба «Нью-Йорк Рейнджерс».