Малкин забросил седьмую шайбу в сезоне НХЛ

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил девятую шайбу в сезоне.

34-летний форвард поразил ворота «Баффало Сейберс», открыв счет в матче на седьмой минуте первого периода.

На данный момент у Малкина 21 очко по системе «гол+пас».

Ранее сообщалось, что нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов в ближайшее время пополнит состав клуба «Нью-Йорк Рейнджерс».