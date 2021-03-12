«Рома» разгромила «Шахтер» в матче 1/8 финала Лиги Европы
Вадим Балканов
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В первом матчей 1/8 финала Лиги Европы «Рома» оказалась сильнее донецкого «Шахтера».
Встреча прошла в итальянской столице на Олимпийском стадионе при пустых трибунах и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Лоренцо Пеллегрини, Стефан Эль-Шаарави и Джанлука Манчини.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.