Клопп подвел итоги ответного матча Лиги чемпионов против «Лейпцига»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги ответного матча 1/8 финала против «РБ Лейпцига».

Специалист заявил, что команде удалось создать множество моментов у ворот соперника.

«В первом тайме мы их не реализовали, но самое важное, что удалось ребятам, — это отсутствие качественной игры у футболистов «Лейпцига». Они настоящие двужильные монстры: вы видели, как они бегут. Однако мы очень хорошо защищались», — приводит слова Клоппа «Би-би-си».

Встреча между «Ливерпулем» и «Лейпцигом», прошедшая на нейтральном поле в Будапеште, завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее был объявлен лучший игрок матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Лейпциг».