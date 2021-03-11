Куман высказался о будущем Месси после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман после вылета клуба из Лиги чемпионов высказался о возможном уходе капитана команды Лионеля Месси.

10 марта каталонский клуб на стадионе «Парк де Пренс» сыграл вничью с «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала турнира и по сумме двух встреч вылетел из плей-офф.

«Барселона» идет другим путем. Очень жаль, что Месси и Криштиану Роналду не оказались в четвертьфинале. Но Лионель должен сам решить ситуацию со своим будущим, никто ему в этом не поможет. Уже сейчас он видит, что команда движется в правильном направлении», — цитирует Кумана Marca.

По мнению специалиста, с учетом внесенных изменений в команде и количества молодых футболистов, которые только набирают опыт, аргентинец не может сомневаться в будущем сине-гранатовых.

Ранее сообщалось, что Месси забил 120-й мяч в Лиге чемпионов.