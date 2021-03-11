Тренер сборной России назвал сильным ходом просьбу Клебо отозвать апелляцию

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о просьбе норвежца Йоханнеса Клебо отозвать апелляцию на результат марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Скорее всего, когда горячие головы остыли, все посмотрели в более объективной и спокойной обстановке и увидели, что нарушение есть, что нет смысла ломать копья и получать отрицательные ответы, что лучше признаться в том, что есть.

Это достаточно сильный ход и достойно уважения. Приятно, что это так», — цитирует Бородавко «Чемпионат.com».

На финишной прямой гонки, которая прошла 7 марта, Клебо потерял равновесие и толкнул Александра Большунова. В результате контакта лидировавший россиянин сломал палку и финишировал третьим. Занявший первое место Клебо был дисквалифицирован, серебро досталось Большунову, а победу присудили пришедшему к финишу вторым норвежцу Эмилю Иверсену.

После гонки сборная Норвегии подала апелляцию на дисквалификацию, но Клебо попросил ее отозвать.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал просьбу Клебо отозвать апелляцию.