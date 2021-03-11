«Ливерпуль» нанес поражение «Лейпцигу» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» нанес поражение «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая на нейтральном поле в Будапеште, завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных хозяев. Первый гол в матче на 70-й минуте забил нападающий «красных» Мохамед Салах. Спустя четыре минуты Садио Мане удвоил преимущество мерсисайдцев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая встреча, которая прошла в столице Будапешта, завершилась победой «Ливерпуля» — 2:0. Таким образом, англичане вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Соперник «красных» станет известен по итогам жеребьевки, которая пройдет 19 марта.

Ранее сообщалось, что руководство «Ливерпуля» считает разговоры об отставке главного тренера команды Юргена Клоппа чепухой.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) — «РБ Лейпциг» (Лейпциг, Германия) — 2:0

Голы: 1:0 — Салах, 70; 2:0 — Мане, 74.