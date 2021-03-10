Футболист «ПСЖ» Мбаппе побил рекорд Месси

В эти минуты идет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и каталонской «Барселоной».

После первого тайма счет 1:1.

В составе парижан отличился Килиан Мбаппе. Он забил свой 25 мяч в главном европейском турнире в возрасте 22 лет и 80 дней, став самым молодым игроком, который достиг этой отметки.

Предыдущее достижение принадлежало форварду сине-гранатовых Лионелю Месси ((22 года и 286 дней).



«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось о том, что Неймар пропустит ответный матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов.