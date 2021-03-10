Президент МОК Бах назвал сочинскую Олимпиаду главным вызовом своего первого срока

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал главные вызовы, с которыми он столкнулся на посту главы организации, передает РИА «Новости».

«Вызовов за восемь лет было много. Можно начать с Олимпиады в Сочи. Ситуации с Украиной развернулась прямо по ходу турнира. Дальше последовали допинговые скандалы, потом Игры в Рио», — сказал Бах.



10 января немец был переизбран на свой пост.

Ранее Бах был переизбран на пост главы МОК.