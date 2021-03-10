Стали известны премии Черчесова и тренерского штаба сборной России

Telegram-канал Baza раскрыл суммы премиальных тренерского штаба сборной России по футболу.

По информации источника, за победу в товарищеском матче главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вместе с помощниками и персоналом получают 20 млн рублей. Если российская сборная завершает матч вничью — 10 млн. Часть суммы достается наставнику, а остальные деньги распределяются между тренерским штабом.

Отмечается, что до чемпионата мира 2018 года в России за победу в товарищеском матче выплачивалась премия в размере 9 млн рублей, а за ничью — около 4 млн.

Ранее представитель российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко заявил, что Черчесов является человеком с «безумным чувством собственной важности».