«Спартак» иронично отреагировал на замедление работы Twitter
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Московский «Спартак» иронично отреагировал на замедление работы Twitter на своей англоязычной странице в соцсети.
10 марта Роскомнадзор принял решение замедлить работу Twitter за нежелание удалить запрещенный контент по требованию ведомства.
«Twitter в России «стал медленнее», совсем как защитники» Краснодара» в воскресенье», — говорится в записи пресс-службы клуба.
7 марта «Спартак» нанес разгромное поражение «Краснодару» в матче 21-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев.
Ранее полузащитник «Краснодара» назвал позором поражение от «Спартака».
Twitter is 'being slowed' in Russia just like Krasnodar defenders last Sunday.— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) March 10, 2021