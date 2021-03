Московский «Спартак» иронично отреагировал на замедление работы Twitter на своей англоязычной странице в соцсети.

10 марта Роскомнадзор принял решение замедлить работу Twitter за нежелание удалить запрещенный контент по требованию ведомства.

«Twitter в России «стал медленнее», совсем как защитники» Краснодара» в воскресенье», — говорится в записи пресс-службы клуба.

7 марта «Спартак» нанес разгромное поражение «Краснодару» в матче 21-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев.

Ранее полузащитник «Краснодара» назвал позором поражение от «Спартака».

Twitter is 'being slowed' in Russia just like Krasnodar defenders last Sunday.