Стрем поделился мнением о реакции Большунова на серебро в марафоне

Норвежский журналист Оле Кристиан Стрем поделился мнением о реакции Александра Большунова на серебро в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, 24-летний спортсмен очень хотел победить, поэтому воспринял присужденную ему серебряную медаль как поражение.

«Мне жаль Александра, потому что в этой ситуации он, как и Клебо, оказался проигравшим. Они оба мечтали только о золоте. Но мне кажется, у нас не совсем поняли, когда Большунов отказался надеть серебряную медаль. Это было немного странно. Особенно после инцидента с финном Мяки», — сказал Стрем.

Ранее сообщалось, что норвежская лыжная ассоциация подала апелляцию на решение Международной федерации лыжного спорта дисквалифицировать Йоханнеса Клебо.