Холанд быстрее всех забил 20 мячей в Лиге чемпионов

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд установил рекорд Лиги чемпионов, быстрее всех забив 20 мячей в Лиге чемпионов по ходу турнира. Об этом сообщает пресс-служба «шмелей».

20-летний норвежец отметился дублем в ворота «Севильи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На то, чтобы оформить 20 голов, Холанду понадобилось 14 игр.

Предыдущее достижение по скорострельности принадлежало форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну, который 20 раз поразил ворота оппонентов за 24 матча.

The youngest player in #UCL history to score 20 goals...ERLING BRAUT HAALAND pic.twitter.com/JQeoyyLcy1