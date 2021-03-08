Российские болельщики атаковали Instagram норвежского лыжника Иверсена

Российские болельщики атаковали Instagram норвежского лыжника Эмиля Иверсена.

Напомним, 7 марта на чемпионате по лыжному спорту прошла гонка на 50 километров. Шедший первым Александр Большунов сломал палку после контакта с Йоханнесом Клебо и стал третьим. Клебо впоследствии дисквалифицировали за создание россиянину помех и лишили золотой медали, а Большунову присудили серебро. Чемпионом мира в итоге был признан Иверсен.



«Как тебе не стыдно! Ты взял чужое золото — золото Большунова. Ты слабак. Ты смел только в интервью, но не на дистанци», — написал один из болельщиков.

Также россияне указали, что золото нужно было отдать Большунову, а не норвежцу.

Ранее Большунов ответил на обвинения норвежского тренера.