Боец Александр Емельяненко рассказал об отношениях со своим братом Федором.

Александр отметил, что не общается со своим старшим братом около 15-ти лет.



«Один раз позвонил ему по телефону, у него началась истерика. Понял, что лучше его не беспокоить. Пусть живет так, как хочет. Я не против перемирия, ничего не имею против Федора», — сказал Емельяненко-младший на YouTube-канале Kovalenko.

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