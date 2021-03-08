Александр Емельяненко рассказал об отношениях со своим братом Федором
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Боец Александр Емельяненко рассказал об отношениях со своим братом Федором.
Александр отметил, что не общается со своим старшим братом около 15-ти лет.
«Один раз позвонил ему по телефону, у него началась истерика. Понял, что лучше его не беспокоить. Пусть живет так, как хочет. Я не против перемирия, ничего не имею против Федора», — сказал Емельяненко-младший на YouTube-канале Kovalenko.
Ранее в РПЦ назвали бои без правил антихристианским спортом.