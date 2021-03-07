Россиянин Рублев выиграл турнир АТР 500 в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира категории АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды). В финальном матче четвертый сеяный Рублёв нанес поражение венгру Мартону Фучовичу, начавшему соревнования с квалификации, со счетом 7:6 (7:4), 6:4. По ходу турнира россиянин также одолел американца Маркоса Гирона, британца Энди Маррея и француза Жереми Шарди.

Рублев выиграл 20-й матч подряд на турнирах категории АТР 500 и завоевал восьмой титул в карьере, первый в сезоне-2021.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Рублев трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести. Фучович подал 6 эйсов, дважды ошибся на подаче и не использовал ни одну из четырёх возможностей взять подачу соперника.

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