«Иверсен не считает себя чемпионом»: Норвежский тренер рассказал об эмоциях чемпиона

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум прокомментировал итоги классического масс-старта на 50 км на чемпионате мира.

«Тяжёлое решение. Конечно, Йоханнес считает, что прав он, а Большунов считает, что правда на его стороне. Для этого и есть жюри, которое решает такие вопросы. Мы всегда на стороне наших спортсменов, а российская сторона поддерживает своих. Иверсен слишком бурно радовался? Я знаю Эмиля, и нет, он ликует не из-за этой золотой медали. Он счастлив, что завоевал свою первую личную медаль. Он себя не считает золотым медалистом», — сказал Носсум в эфире «Матч ТВ».

Большунов после гонки сказал, что победителем должен был стать либо Клебо, либо он.

Ранее стало известно, что Клебо дисквалифицирован, а Большунов получит серебряную медаль.

«Газета.ру» вела текстовую трансляцию 50-километровой мужской гонки